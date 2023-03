Al Serraglio maxi controlli della polizia

Continuano i controlli "ad alto impatto" messi in atto dalla Questura attorno alla stazione del Serraglio. Sono settimane che l’area, una delle zone calde dello spaccio, è "osservata speciale". E così nelle mattinate di martedì e di ieri sono stati 31 gli operatori coinvolti in questi maxi controlli tra polizia di Stato (che ha potuto contare anche sugli equipaggi della Polfer e del reparto prevenzione crimine), guardia di finanza e polizia municipale, presente con le proprie unità cinofile. Sono state controllate in tutto 170 persone e anche alcuni negozi nell’area della stazione e nelle vie del centro vicine appunto al Serraglio. Ma i controlli si sono concentrati anche sul parcheggio e le aree vicine alle scuole. Lungo l’argine del Bisenzio la municipale, grazie all’unità cinofila, ha trovato un grammo e mezzo di cocaina, sequestrato e carico di ignoti.

I controlli della polizia stanno andando avanti in modo serrato e puntuale da giorni e continueranno anche i prossimi. Sono stati attivati nell’ambito della pianificazione voluta dal questore di Prato Giuseppe Cannizzaro con l’obiettivo importante di presidio del territorio e della sicurezza.