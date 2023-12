Al Ridotto la Farmacia delle parole. Ospite la poetessa Calandrone

Al Ridotto del Politeama oggi alle 18.30 chiude in bellezza il ciclo "La farmacia delle parole" di Teatro Metropopolare, con la poetessa e scrittrice Maria Grazia Calandrone. E’ stata finalista all’ultima edizione del Premio Strega con un romanzo autobiografico lucido ed emozionante, 247 pagine pervase da una vocazione poetica nell’intreccio di vita vissuta, denuncia sociale e ricostruzione storica. Un viaggioin cui è centrale l’arte della parola, quella che Calandrone declina nei versi facenti parte del suo bagaglio artistico che l’ha portata a ricevere diversi riconoscimenti come i premi Montale, Pasolini, Trivio, Europa, Dessì e Napoli. Prima di arrivare al Politeama per dialogare con Livia Gionfrida, direttrice artistica di Metropopolare e ideatrice del progetto La farmacia delle parole, oggi la scrittrice porterà la voce profonda della poesia tra gli ospiti della Dogaia, dove terrà un laboratorio: un filo ideale fra il pubblico detenuto del carcere e il pubblico esterno del Politeama Pratese com’è nella filosofia del progetto La farmacia delle parole, pensato per indagare il valore terapeutico della poesia nella nostra società. Dopo il laboratorio in carcere l’artista consegnerà dunque la bellezza dei suoi versi al pubblico del Ridotto riportando le suggestioni e gli spunti dell’esperienza con i detenuti in un ponte ideale fra il dentro e il fuori in cui la cultura esprime il proprio potere "curativo". Calandrone non è solo poetessa e scrittrice ma anche drammaturga, artista visiva, autrice e conduttrice Rai, penna del Corriere della Sera. Dove non mi hai portata non è la sua prima opera autobiografica, e nemmeno la prima a concorrere per il Premio Strega. Nel 2021 l’autrice era stata tra i semifinalisti del prestigioso riconoscimento con Splendi come vita (Ponte alle Grazie, 2021), in cui raccontava il rapporto con la madre adottiva. Fra gli altri libri, Serie fossile (2015), Gli scomparsi (2016), Il bene morale (2017), Giardino della gioia (2019).

La farmacia delle parole (ingresso 5 euro) vede il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e della Regione per Teatro Metropopolare. Il biglietto è acquistabile nei circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Informazioni: www.politeamapratese.it