Al Pretorio gli speciali ciceroni

Ecco le altre iniziative per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, presentato ieri in Comune. Oggi e il 1° aprile alle 16.30 a Palazzo Pretorio ci sarà il progetto "Guide per un giorno": i visitatori saranno invitati alla scoperta delle opere del museo, che per l’occasione saranno presentate e raccontate dai ragazzi della Fondazione Opera Santa Rita. Domenica in piazza de Comune verrà distribuito del materiale informativo a cura dell’Associazione Insieme Autismo. Sempre domenica il Castello dell’Imperatore e Palazzo Banci Buonamici saranno illuminati di blu così come il Salone Apollo della Pubblica Assistenza L’Avvenire. Lo stesso giorno alle 20.45 ci sarà Cammina con noi, una passeggiata con partenza dalla panchina di viale Galilei a cura dell’associazione Orizzonte Autismo. Martedì 4 aprile alle 12 la Pubblica Assistenza inaugurerà la panchina blu. Venerdì 28 aprile alle 16 in palazzo comunale si terrà il convegno "La città inclusiva: progettualità e inserimento nel mondo del lavoro", a cura di Kiwanis. Alla presentazione del programma sono intervenuti fra gli altri il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti e l’assessore alle pari opportunità Ilaria Santi (nella foto). Infine, durante la conferenza stampa di presentazione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo i ragazzi che stanno partecipano al Cammino di San Jacopo si sono collegati in streaming con il salone consiliare, mostrando entusiasmo e raccontando la grande accoglienza ricevuta nei tratti per adesso percorsi.