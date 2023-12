Al Politeama. C’è la "Boheme" di Pratolirica

Preparatevi a vedere una Mimì che, come farfalla vola sui tetti di Parigi nella "Boheme" di Pratolirica al Politeama Pratese domenica 10 dicembre alle 16 (alle 15 ad ingresso libero presentazione e narrazione a cura di Goffredo Gori, critico musicale del nostro giornale). E’ l’omaggio pratese al centenario della morte di Giacomo Puccini, che il mondo si prepara a celebrare. Al Politeama viene presentato nella singolare formula della Pratolirica che riesce ogni anno a offrire con successo l’ opera lirica al pubblico pratese, amalgamando diverse energie musicali locali, mantenendo un livello professionale cha fa miracoli. Opera non facile, "Boheme", indubbiamente popolare ma complessa sia musicalmente che scenicamente: è forse il titolo più rappresentato sia nella storia del Metastasio che del Politeama, una volta tempio della lirica. In verità un’altra "Boheme", l’ultima pratese, è quella del 2011 al Castello dell’Imperatore (allestita da “Fabbrica d’opera” e “Perché Verdi Viva”), diretta dal pratese Carlomoreno Volpini con l’orchestra del Festival Puccini e il coro della "San Martino".

La formula di Pratolirica conta su giovani cantanti selezionati dall’esperienza del maestro Nicola Mottaran, qui formidabile maestro al pianoforte che guida una sezione di fiati e percussioni della Scuola Verdi diretta dal maestro Alessio Camilloni. Parte impegnativa quella di Mayumi Kuroki, maestro del coro (Rossella Targetti maestro del coro di voci bianche della scuola Verdi); luci, costumi e collaborazione della Scuola d’Arte Leonardo. La regia (scene e costumi) conta sulla professionalità e esperienza di Serenella Isidori, già presente più volte al teatro di Prato. Ecco i nomi degli interpreti della scapigliata compagnia: Mimì- Cristina Rosa, Rodolfo- Hyunseo Davide Park, Musetta-Vittoria Prugnolo, Marcello- Takeshi Sawachi, Colline-Kwangsik Luca Park, Schaunard- Lorenzo Martinuzzi, BenoitAlcindoro- Sandro Pacini, Parpignolo- David Madera, Doganiere-Alessio Camilloni, Sergente- Alessio Magnolfi, un’acrobata aerea - Livia Cordasco. Prenotazioni: Politeama orario biglietteria da martedì a sabato 10,3012,30- 16,00 19,00 (online su ticketone).