Al Politeama Bolero a passi di danza

Da ricordare questa sera alle 21 al Teatro Politeama, in occasione della Giornata internazionale della danza "Bolero", una serata di festa per celebrare la creatività e il linguaggio espressivo delle arti coreutiche con lo spettacolo conclusivo della rassegna Politeama Spring Dance, a cura di Florence Dance Festival diretto da Marga Nativo. Saranno tre le coreografie rappresentate. La serata si aprirà con 1943, dove sette danzatori mettono in scena l’assurdità della guerra. Poi ci sarà Again, una coreografia inedita di Arianna Benedetti per Politeama Spring Dance con le musiche originali di Massimo Buffetti. Infine Bolero, che sarà presentato da Caterina Pagnini, giornalista e critica di danza, docente associata in discipline dello spettacolo all’università di Firenze. In Bolero - l’orchestra, il lavoro coreografico ideato da Marga Nativo parte dallo studio attento dello spartito di Ravel con otto danzatori e danzatrici (Niccolò Poggini, Giada Fini, Sofia Pierguidi, Lisa Piccioli, Ludovica Boni, Giulia Taccetti, Despoina Zormpa, Veronica Fantauzzi) che interpretano gli strumenti della celebre partitura musicale. Biglietto 20 euro, 10 euro per under 12 e allievi delle scuole di danza; su Ticketone o direttamente in teatro.