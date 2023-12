Al Pecci una rassegna sul cinema palestinese. Si parte con 200 metri

Inizia oggi al Cinema Pecci una rassegna sul cinema palestinese, dedicata un Paese martoriato da decenni di guerra, per capire da dentro la sua storia e quella del suo popolo. Si parte stasera alle 21.20 con 200 metri di Ameen Nayfeh, con Ali Suliman, Anna Unterberger in versione originale. La famiglia di Mustafa e sua moglie Salwa è divisa dal muro che separa palestinesi e israeliani in Cisgiordania. Lui si rifiuta di accettare il visto di lavoro israeliano per risiedere nella propria terra e così ha scelto di vivere oltre la barriera, separato dalle persone che ama. Un giorno Mustafa viene avvisato che il figlio ha avuto un incidente: si precipita al checkpoint israeliano, ma gli viene negato l’ingresso. Disperato, chiede aiuto a un contrabbandiere e s’imbarca in un viaggio sulle colline lungo le quali scorre il confine. Un viaggio di chilometri per coprire una distanza percorribile in appena 200 metri. Repliche domani alle 17.15 e sabato alle 16.30, sempre in lingua originale. Dal 28 dicembre ci sarà invece Amori, furti e altri guai di Muayad Alayan (il 28 alle 19.20, il 29 alle 17.10 e il 30 alle 15.30, sempre in versione originale). Il ladro di auto Mousa si mette nei guai dopo aver rubato la macchina sbagliata: opera prima palestinese, coraggiosa e divertente.