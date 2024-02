Al Pecci oggi due film di Yorgos Lanthimos. I titoli nelle altre sale

Inizia oggi al Pecci la rassegna dedicata a Yorgos Lanthimos, in collaborazione con Mabuse Cineclub. Lanthimos è tra gli autori più originali ed importanti del cinema di questi anni e in concomitanza con l’uscita del suo nuovo film - Povere creature, candidato a undici Oscar - si potranno vedere o rivedere tutti i suoi film. Si parte da La Favorita stasera alle 21,15 in versione originale, con tre strepitose protagoniste – Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz – e tanti riconoscimenti: Oscar 2019 come miglior attrice a Olivia Colman, Gran Premio della Giuria e Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile a Colman al Festival di Venezia 2018. Sempre al Pecci oggi ancora Lanthimos con Povere creature alle 18.30 in versione originale e alle 17 Upon entry - L’arrivo, sempre in versione originale. All’Eden tre proposte: Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi 16-18.15-21; Past Lives, scritto e diretto da Celine Song, al suo debutto alla regia 16-18.15-21; Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, ambientato a Roma nel 1953, la notte prima dell’omicidio di Wilma Montesi 16-18.30-21. Al Terminale alle 18.30 il capolavoro di Wim Wenders Perfect Days e alle 21.15 per la rassegna Mondovisioni 20 Days in Mariupol.