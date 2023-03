Al Pecci l’omaggio a Jean Eustache Con Luca Bindi

Oggi al cinema Pecci una serata dedicata a Jean Eustache. Alle 18 Luca Bindi attraverso il suo libro "Jean Eustache: l’istante ritrovato" parlerà di uno dei registi più leggendari della storia del cinema, amico dei grandi autori della Nouvelle Vague, morto suicida nel 1981 (ingresso libero). Alle 20 lo stesso Bindi introdurrà la proiezione della versione restaurata del suo capolavoro - che per molti è anche il più grande film francese del dopo 1968 - "La maman et la putain", con Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun e Isabelle Weingarten. Il film proprio 50 anni fa ha vinto il gran premio speciale della giuria al Festival di Cannes e stasera sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano (ingresso: intero 8 euro, ridotto 6 euro). Luca Bindi è nato ad Arezzo e dal 1996 lavora come educatore nel ministero della giustizia. Oltre vent’anni di servizio presso gli Istituti Penali per i Minorenni di Torino e Firenze, e l’intenso contatto con situazioni di marginalità, ne hanno accentuato la sensibilità verso percorsi di integrazione socioculturale. Appassionato e studioso di cinema, ha conseguito la laurea in musica e spettacolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell’università di Siena.