Al Museo del Tessuto si parla di Walter Albini. L’uomo multi-identitario

Prenotazioni aperte per la conferenza dedicata a Walter Albini, l’uomo multi-identitario in programma giovedì alle 18,30 al Museo del Tessuto, dove è ancora in corso la bella mostra a lui dedicata. Albini è stato il primo in Italia a organizzare il prêt-à-porter maschile, partendo dall’assunto della moda come processo sociale e comunicativo conseguente all’interdipendenza fra abito, corpo e cultura. Ma è anche pioniere nel concepire il vestire da uomo come dispositivo in grado di fornire identità provvisorie, manifestazioni di comportamenti postmoderni che tendono ad abbattere le frontiere fra gli stili per applicare un mix eclettico. Ha lasciato un’eredità sviluppata da tanti fashion designer dopo di lui, i quali assumono un metodo, un pensiero, che trasformano in libertà da indossare. Di questo lascito parleranno giovedì due esperti di moda: Antonio Mancinelli, giornalista e scrittore, docente all’Accademia di costume e moda di Roma e alla Iulm di Milano; Alessandro Calascibetta, responsabile per la moda uomo del gruppo Rcs. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata 05741837859 o [email protected]