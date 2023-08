Al Museo del Tessuto arriva "Kids Art Campus"

Un campus per bambini tra le mostre e i musei di Prato. Un bel modo per trascorrere le giornate di settembre prima del rientro a scuola, grazie a "Kids Art Campus", che si terrà dal 4 all’8 settembre al Museo del Tessuto per i bambini e le bambine dai 5 ai 10 anni dalle 8.30 alle 16.30. Il costo complessivo è di 120 euro e comprende ingressi ai musei, attività e pranzo, oltre a uno sconto del 10% per i soci Coop e per il secondo figlio iscritto.

Il centro estivo sarà così articolato. Si comincia lunedì 4 al Museo in via Puccetti alle 8.30 con la presentazione delle attività. Poi visita alla mostra "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente" e, dopo la pausa colazione, ecco il laboratorio "La grande Onda": ispirandosi all’opera dell’artista giapponese Hokusai, verrà infatti realizzata la tovaglietta per il pranzo. , che sarà servito dalla mensa di Ristorando. Nel pomeriggio gioco libero e laboratori.

Nei giorni seguenti proseguirà la visita alla mostra dei kimono abbinata al laboratorio "I love kimono" per la creazione e la personalizzazione dell’abito giapponese. Mercoledì 6 invece, protagonista sarà il laboratorio "C-Arte per tutti" ai musei Diocesani: utilizzando le "CarteGioco" della Pratomusei, il gruppo verrà coinvolto in azioni inclusive per conoscere la collezione del museo. Nel pomeriggio laboratorio "Koinobori…volare in cielo" dove i bambini potranno creare un portafortuna a forma di carpa. Giovedì 7, uscita al Centro Pecci e laboratorio "Etegami" con la creazione di una cartolina da inviare ad una persona cara. Venerdì 8, l’ultimo giorno del "Kids Art Campus" sarà caratterizzato da una passeggiata per il centro storico, con meta Fabbrichino, dove si terrà il laboratorio "Gioco dell’Acqua" a cura della Compagnia Tpo. Dopo pranzo, oltre al gioco libero, allestimento di una mostra con gli elaborati dei partecipanti che poi i genitori potranno visitare.

Il menu del pranzo varia ogni giorni ed è per tutti i gusti: dal riso allo zafferano alla classica mozzarella con pomodori, dalla pasta con crema di peperoni all’arista al forno; e poi crocchette di pesce, svizzerine, verdure di ogni tipo e anche cucina gluten free. I partecipanti al campus si dovranno presentare ogni giorno con abbigliamento comodo e sportivo, borraccia e merenda. Nello zainetto deve esserci un cappellino, un cambio abito dentro una bustina con nome, un gioco o libro per la pausa pomeridiana. Per le iscrizioni, scrivere alla referente didattica Francesca Serafini: [email protected] e indicare nell’oggetto iscrizione "Kids Art Campus". Verrà inviato il modulo d’iscrizione da compilare e consegnare entro il 28 agosto.