Al Metastasio debutta: "Sbucci" de Gli Omini. Non solo per i piccoli

Con MetRagazzi oggi alle 17 al Metastasio debutta Sbucci, un nuovo progetto de Gli Omini, con la drammaturgia di Giulia Zacchini e con Francesco Rotelli e Luca Zacchini come interpreti, prodotto dal Metastasio. Dopo anni di indagini antropologiche condotte in tutta Italia alla ricerca dell’uomo qualunque, sondando territori per ricostruire ritratti impressionistici, comici e impietosi, di comunità fatte di molteplici solitudini, la ricerca degli Omini sposta la lente d’ingrandimento sui bambini. Due attori ultraquarantenni si calano nei panni di loro stessi da piccoli e, poi, incontrano tante versioni di quello che sarebbero potuti essere, se fossero nati negli anni 10 del nuovo millennio: bulli e bullizzati, guerriglieri e timidissimi, silenziosi e inesauribili. Sbucci è un gioco per togliere la scorza e andare sotto la superficie, per capire cosa e come pensano i bambini, quanto riescono a dire, come stanno, che rapporto hanno con gli adulti, come immaginano il futuro, gli slanci, le fantasie, i sogni, le bugie e la verità, prospettive, ricordi e sbucci. Sbucci è uno strumento per imparare il libero pensiero, per restituire una visione dal basso del nostro essere adulti, perché sarebbe stato bello non crescere mai. Biglietti: ragazzi 6 euro, adulti 7 euro