Al Magnolfi. Raugei, medico e scrittore

Un medico con la passione per la scrittura. "Le ruote non sono sempre rotonde" è il libro scritto da Paolo Raugei (nella foto), fiorentino, chirurgo in servizio da tanti anni all’ospedale Santo Stefano della nostra città. Pubblicata nella collana "I Diamanti della Narrativa" di Aletti editore, è un’opera ispirata al mondo del ciclismo e una bici, con un filo, è dipinta anche in copertina, ma che diventa una specie di viaggio tra occasioni mancate, tempo che passa, incontri e sogni che si realizzano. E’ una raccolta di racconti anche autobiografici, che adesso diventa anche una pièce teatrale dal titolo "Padri di biciclette", che andrà in scena al Teatro Magnolfi di via Gobetti in doppia replica domani alle 21 e domnenica alle 17. Lo spettacolo vedrà sul palco Alessia Bresci, che ha coinvolto in questa realizzazione Carlotta Vettori, flautista e compositrice di musica jazz (nonché direttore artistico dell’apprezzata rassegna Sounds in friday al circolo di Viaccia), e Dimitri Chechi, videomaker. Le letture sono tratte, appunto, da "Le ruote non sono sempre rotonde" e nella hall del teatro saranno a disposizione le copie del libro per l’acquisto. "Sono davvero soddisfatto - dice Paolo Raugei –, perché grazie a questi spettacolo le parole del mio libro potranno acquistare una sorta di relatività leggera... Avranno forma e movimento in una specie di danza in musica". Paolo Raugei è autore anche del romanzo breve Monte Rosa, ai confini dell’anima. "Il mio lavoro e il contatto con il mondo del ciclismo mi hanno portato sempre di più vicino alle sofferenze, alle ansie e ai sogni delle persone", conclude il medico scrittore.