Al Garibaldi. Kasia Smutniak e la sua Polonia

L’attrice e regista Kasia Smutniak e la sceneggiatrice Marella Bombini saranno al cinema Garibaldi Milleventi, domenica 26 novembre alle 17, per la proiezione del documentario "Mur", il primo docufilm da regista di Smutniak, un documentario dove lei stessa è protagonista nel suo viaggio in Polonia, suo paese natale, alla scoperta di quello che subiscono i migranti nel tentativo di superare il muro costruito al confine con la Bielorussia, il più costoso d’Europa.

Una striscia di terra che corre lungo tutto il confine bielorusso, chiamata zona rossa, impedisce a chiunque di avvicinarsi e vedere la costruzione del Muro, il vero protagonista della storia raccontata in questo film.

Il percorso, un incerto e rischioso viaggio nella zona rossa dove l’accesso non è consentito ai media, inizia davanti a un muro e davanti a un altro muro finisce. Grazie all’aiuto di attivisti locali e con una leggerissima attrezzatura tecnica, la regista raggiunge il confine e filma ciò che non si vuole raccontare, in un crescendo di tensione.

Il primo muro respinge i migranti che arrivano da terre lontane attraversando il bosco più antico d’Europa, una frontiera impenetrabile in un mare di alberi.

Puszcza Białowieża, così si chiama quel bosco, che, proprio come il mare, è un elemento nuovo per le migliaia di persone che tentano il viaggio. Il secondo, quello di fronte alla finestra di casa dei nonni a Łódź, dove la regista giocava da bambina, è il muro del cimitero ebraico del ghetto di Litzmannstadt. Cercando di riconciliarsi con il proprio passato, Kasia Smutniak torna a casa con una forte consapevolezza: l’accoglienza non deve fare distinzioni, chiunque sia in pericolo va soccorso, un continente che si definisca democratico non innalza muri. Il docufilm "Mur" è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Al termine del film, la regista Smutniak e la sceneggiatrice Bombini incontreranno il pubblico, intervistati dal giornalista Jacopo Storni e dalla presidente del Cospe Anna Meli.