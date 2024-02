Al Garibaldi arriva Prato Brick Show

Domani e domenica dalle 9 alle 19 ci sarà Prato Brick Show per immergersi nel mondo dei mattoncini Lego, tra creazioni realizzate da decine di Afol (Adult Fan of Lego) provenienti da tutta Italia. Costruzioni spaziali, opere fantasy, città in miniatura, mezzi meccanici, omaggi alla cultura pop. Un weekend che permetterà ai visitatori di cimentarsi nelle gare di speed building o dare sfogo alla fantasia nell’area di gioco libero. Sarà presente anche la Galleria giovani costruttori, dedicata ai bambini tra 6 e 12 anni che potranno esporre le proprie opere realizzate a casa accanto a quelle dei mastri costruttori, e ci sarà una pesca di beneficenza il cui ricavato servirà ad acquistare scatole di Lego per i bambini ricoverati in ospedale, Infine si potranno trovare rarità, mattoncini sfusi, minifigure e tanto altro nel negozio all’interno della manifestazione. Biglietti 8 euro interi, 6 ridotti sotto i 12 anni e soci Coop, gratis fino a 3 anni. Per i più piccoli un appuntamento anche a Palazzo Pretorio domenica alle 16: un laboratorio per famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni, per scoprire il museo in modo nuovo e divertente. Dopo un giro tra le opere della collezione, ogni bambino costruirà il suo burattino di legno, lana e stoffa, ispirandosi ai personaggi ritratti nelle opere del museo. Costo 5 euro a partecipante. Prenotazione obbligatoria a [email protected]