Al Festival femminista arriva Luxuria

Nuovi appuntamenti con il Festival femminista a cura dall’associazione Ipazia. Domani alle 16 al Pecci ci sarà l’incontro Universo Queer: sul palco Vladimir Luxuria (nella foto) e Diego Passoni (celebre voce di Radio Deejay), insieme a Francesca Anelli (attivista), Cristiano Fico (Famiglie Arcobaleno Toscana) e Fiora Branconi (per Agedo Firenze).

Domenica sempre alle 16 il festival farà tappa in Lazzerini nell’ambito del ciclo Incontri con autori organizzato dalla biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori. Protagonista dell’incontro sarà Isa Borrelli con il suo libro dal titolo Gender is over pubblicato da Feltrinelli. In questo saggio Borrelli smantella categorie che si danno per scontate e mette in discussione linguaggi, pratiche e assetti istituzionali per proporre una visione di società in cui si possano riconoscere molteplici possibilità di genere.

Il Festival femminista tornerà in Lazzerini anche domenica 16 febbraio sempre alle 16 con Angela Balzano che presenterà Eva virale. La vita oltre i confini di genere, pubblicato da Meltemi nella collana Culture radicali. L’autrice è una ricercatrice e attivista: in questa sua nuova avventura editoriale espone le sue opinioni sul fatto che non c’è ragione per credere che della vita sia proprietario solo l’Occidente patriarcale e che la sopravvivenza terrestre sia sempre più dipendente dalla fine del capitalismo. Dialoga con l’autrice Valentina Greco.