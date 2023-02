Da ricordare il debutto oggi al Fabbricone di "Uno spettacolo di fantascienza. Quante ne sanno i trichechi" dell’autore, regista e performer Liv Ferracchiati, in scena accanto a Andrea Cosentino e Petra Valentini. Lo spettacolo è coprodotto da Metastasio, Marche Teatro, Teatro Stabile d’Innovazione del Friuli Venezia Giulia e Fondazione Teatro di Napoli, andrà in scena oggi e domani alle 20.45, sabato alle 19.30 e domenica alle 16. Ferracchiati ha scritto il testo fra l’estate del 2020 e quella del 2021, mentre veniva coinvolto come autore nel percorso dell’Ecole des Maitres 2020, l’edizione speciale in tempo di pandemia, dedicata ai drammaturghi e diretta da Davide Carnevali. Ispirato all’ultimo progetto, mai realizzato, di Cechov, una pièce ambientata su una nave diretta al Polo Nord, lo spettacolo riprende l’idea di quel viaggio e la immagina collegata con il tentativo dei suoi tre personaggi di scongiurare una catastrofe climatica. Infatti la storia è quella di una nave rompighiaccio diretta al Polo Sud per cercare di salvare la Terra ma, nonostante la catastrofe imminente, l’attenzione dei tre protagonisti si sofferma su altro, perché ciò che sta scomparendo sono soprattutto l’identità, le convenzioni e le regole del linguaggio.