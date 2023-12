Al Fabbricone. Arriva Black star di Fabrizio Sinisi

Scritto da Fabrizio Sinisi e diretto da Fabrizio Arcuri da giovedì 7 a domenica 10 dicembre al Fabbricone arriva "Black star", un ambiguo trattato sulla violenza, e in particolare sulla violenza sociale legata alla presenza dello straniero, un’analisi spietata della nostra società che s’illude di aver rimosso da sé ogni forma di ferocia, ma che ne ha solo occultato i meccanismi (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30).

Coprodotto dal Metastasio insieme a CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG, e TPE Teatro Piemonte Europa, "Black star" è un saggio sulla violenza in quattro atti: quattro diversi "modi della violenza", ovvero sentimentale, personale, politico, storico. Sulla scena, la violenza non è mai rappresentata, ma solo detta, recitata, raccontata, e cioè viene affrontata mettendola al centro del linguaggio come nella tragedia classica, di cui il testo prova a essere un estremo ripensa mento contemporaneo. Richiamandosi al Tito Andronico, opera d’esordio di William Shakespeare, il testo è costruito attraverso quattro episodi che dialogano tra loro in modo non narrativo. Quattro episodi: ciascuno con un diverso protagonista e una (apparentemente) diversa vicenda. Nel primo, una donna di mezza età s’innamora di un mendicante. Nel secondo, un cruento episodio di cronaca. Nel terzo, una crisi matrimoniale. Nel quarto, un raid a sfondo razzista nella periferia di una grande città. Ogni episodio con un suo linguaggio e un suo genere di riferimento: contrasto amoroso, tragedia di vendetta, dramma borghese, teatro di narrazione. Un solo elemento accomuna questi quattro quadri: la presenza di un giovane afrodiscendente, un immigrato africano di nome Grock, che attraversa le vicende in modo ambiguo e sfuggente, assumendo via via su di sé i più diversi significati.

"Si parla di Occidente, di una società senescente e depressa che ha il potere e le economie ma non ha le energie per affrontare il futuro e impiega quello che ha affinché tutto resti com’è e questo è il filo che lega tutti gli episodi – afferma il regista Fabrizio Arcuri – . Il Tito Andronico di Shakespeare è una vena sotto traccia di cui non si ricalcano le vicende ma da cui si attinge per parlare della violenza nella società".