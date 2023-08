Al Colibrì stasera le note dei vecchi vinili Tra funk, boogie, black music e un po’ di jazz

Anche in queste torride sere d’agosto continuano gli appuntamenti d’agosto al Colibrì, lo spazio estivo del Circolo Renzo Grassi di Narnali, nei giardini di via Pasubio, punto di incontro e svago per generazioni diverse, sempre, rigorosamente, a ingresso libero. Domani sera è in programma "Funk boogie & black music by Hzha&lapont". Ovvero: Letizia aka La Ponto e Hzha diffonderanno una miscela di note viniliche fatte di funk, boogie e black music, che sotto sotto, celano anche un po’ di blues, jazz e disco. Al Colibrì, lo ricordiamo, si può anche cenare, scegliendo fra menu siciliano, orientale e greco, con in abbinamento una selezione delle migliori birre artigianali, stuzzichibni calabresi e piatti freddi.