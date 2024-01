Al circolo dolore doppio: "La sua bambina in casa col presunto assassino"

"Si sta tutti male, è stata una seconda mazzata". Al circolo Rossi di S. Ippolito, che per Alessio Cini era come una seconda casa, la notizia dell’arresto del cognato ha acuito ancor di più il dolore che gli amici provano dall’8 gennaio, il giorno del brutale assassinio del loro amico. "Mi vengono i brividi – dice una delle persone più legate ad Alessio che preferisce però non far apparire il suo nome – al solo pensiero che la ragazzina, la figlia di Alessio, abbia vissuto in questi giorni sotto lo stesso tetto dell’assassino. L’idea che l’autore di questo delitto, che ci ha portato via il nostro Alessio, forse sia una persona così vicina, addirittura un familiare è quasi insopportabile e proprio non ce l’aspettavamo". Tutti qui avevano visto le dichiarazioni del cognato a Rai Due: "A me a vederlo era parso perfino una persona perbene – si lascia sfuggire uno del circolo – mai avrei immaginato che potesse essere accusato lui". Al circolo nessuno aveva avuto sentore, dai discorsi di Alessio, di qualche dissapore o di qualche tensione con il cognato, ma questo non stupisce più di tanto.

"Era molto riservato sulle questioni personali e familiari – assicurano gli amici – era socievole, aperto, ma non faceva trapelare nulla sulla sua famiglia". Gli sguardi di tutti si rivolgono alla casa vicina al circolo, quella della famiglia di Alessio dove ancora abita la sorella disabile e dove abitava la mamma fino alla sua morte nell’estate scorsa.

"In questo momento a casa c’è il fratello – dicono con atteggiamento protettivo – bisogna lasciarlo in pace". Sanno che il circolo è da più di dieci giorni al centro dell’attenzione mediatica locale e nazionale ma ci tengono tutti a mantenere un atteggiamento di rispetto verso il loro Alessio, misurano le parole, si comportano davvero come una famiglia. L’unica concessione che fanno è all’onda dei ricordi: "La mattina alle 7 era il primo ad arrivare qui al circolo – dicono – e di sicuro non passava inosservato perché aveva sempre qualcosa da dire o da criticare affettuosamente, lui che del circolo era stato il presidente. La fetta di torta, la schiacciatina e si cominciava la giornata con il sorriso. Davvero non si sa come abituarsi al fatto che lui non verrà più e fa male pensare alla morte che ha fatto, non se la meritava e addirittura, come sembra, per mano del cognato". Riaffiorano prepotenti i ricordi di Alessio in bicicletta insieme agli amici del gruppo la Ferraglia, tutte le vette scalate, i nove colli in Romagna, le escursioni ciclistiche sulle Dolomiti.

"Dai, si va in bici – spronava Alessio anche nei giorni di pioggia – andiamo, diceva, che quando siamo in bici la pioggia non si sente e ci divertiremo".

Giacomo Bini