Al Cicognini Light . Sotto lo stesso cielo. Per ’Unione ciechi’

Light sotto lo stesso cielo è il titolo dello spettacolo organizzato dalla sezione pratese dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti venerdì alle 21 al Teatro D’Annunzio del Convitto Cicognini. La serata è stata pensata per raccogliere fondi in favore del progetto Light (Learning and Inclusion for Grawing Human Talents), un progetto ambizioso e importante che mira a dare un supporto educativo di orientamento e formazione a bambini e ragazzi con disabilità visiva e cognitiva, allo scopo di sviluppare la loro autonomia e indipendenza, attraverso lezioni doposcuola che si svolgono nella sede pratese dell’associazione, laboratori e attività ludiche e culturali.

Protagonisti dello spettacolo saranno proprio i volontari dalla sezione pratese dell’Unione italiana dei ciechi, in veste di drammaturghi e attori. Sul palco ci saranno anche Francesca Ascione, ricamatrice d’arte di fama, e Debora Finardi, musicista. L’obiettivo è informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della disabilità visiva e dare risalto al progetto.

Per qualsiasi ulteriore informazione 0574 24243 o inviare una email a [email protected]. I biglietti si possono acquistare sulla piattaforma Eventbrite.