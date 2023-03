Al Centro per l’impiego torna l’open day Una giornata di colloqui per il settore tessile

Domanda e offerta che si incontrano. Una intera giornata dedicata al reclutamento di nuova manodopera è in programma domani dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17, al Centro per l’impiego in via Pistoiese 558E (zona Narnali) dove si terrà l’open day dedicato al settore tessile.

La giornata è rivolta a tutti i cittadini interessati a lavorare nel settore tessile, i quali presentandosi domani negli orari indicati, muniti del proprio curriculum vitae, potranno sostenere un colloquio con gli operatori del Centro per l’impiego, nel corso del quale saranno presentate le opportunità di lavoro aperte in questo momento nel settore.

Le giornate dedicate al ’recruiting day’ e agli open day saranno ripetute proprio per cercare di dare risposta alla fame di lavoro e alle aziende in cerca di manodopera. A rappresentare bene la situazione attuale del mondo del lavoro ci sono i numeri del Centro per l’impiego: oltre 200 le posizioni aperte per i dipendenti e 320 contratti a disposizione. Numeri altissimi come non si vedevano da tempo in città, sintomo si una ripresa costante del lavoro che però adesso ha bisogno di leve. Si cercano operai specializzati e non.

La giornata di domani sarà orientata al settore tessile: tutti coloro che sono in cerca di occupazione possono andare in via Pistoiese muniti di curriculum vitae per sostenere il colloquio con gli addetti del Centro per l’impiego che sapranno indirizzare verso il giusto posto di lavoro.