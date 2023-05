Al Centro Pecci omaggio a Karavan con tre video

Oggi alle 17.30 al Pecci tre documentari per ricordare Dani Karavan, l’artista israeliano scomparso nel 2021, che ha avuto un importante legame con la Toscana e con Prato. I primi due video sono del regista pratese Massimo Luconi, che ha seguito l’artista nell’arco di vent’anni in occasione di suoi interventi per la Collezione Gori alla Fattoria di Celle: il primo si intitola "Karavan a Celle", il secondo è inedito e testimonia "I dialoghi sull’arte e l’amicizia" fra l’artista e Giuliano Gori (durata complessiva circa venti minuti). A seguire sarà proiettato "High Maintenance. Vita e opere di Dani Karavan", il docufilm di Barak Heymann del 2020. L’iniziativa a ingresso libero è a cura dell’Associazione di amicizia Italia-Israele di Firenze, Prato, Pistoia, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Israele in Italia, dell’Accademia delle arti del disegno di Firenze, della Fondazione Giovanni Michelucci e della Comunità Ebraica di Firenze. Karavan, nato a Tel Aviv nel 1930, ha sempre coltivato una forte relazione con gli elementi primari della natura, realizzando opere in dialogo col paesaggio e alla cui base si trovano i concetti di memoria e di comunione, pace e giustizia.