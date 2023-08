Al Castello arriva Indiana Jones Il kolossal girato anche in Sicilia

Ultimi giorni di programmazione per l’arena estiva al Castello dell’Imperatore. Stasera alle 21.30 "Indiana Jones e il quadrante del destino", quinto capitolo della saga tra le più famose e amate dal pubblico. Nuova avventura, forse la meno riuscita, dell’archeologo interpretato da Harrison Ford. Tra le sequenze più convincenti, quelle ambientate di Sicilia. Grande spiegamento di forze e di mezzi per un super kolossal che probabilmente sarà dimenticato presto. Domani tocca a "Mon crime – la colpevole sono io", gioiellino diretto dal grande regista francese Francois Ozon che negli anni ha abituato il pubblico a grandi film drammatici ("Frantz", "Sotto la sabbia") e a riuscite commedie di successo ("8 donne e un mistero", "Potiche"). Stavolta Ozon ci racconta la storia dell’aspirante attrice Madeleine Verdier, ambientata negli anni trenta. Sospettata dell’omicidio di un produttore, la bella Madeleine diventerà un personaggio da prima pagina. I riflettori si accendono su di lei e non certo per motivi artistici. Lunedì 28 arriva "Animali selvatici", ultima pellicola diretta dal regista rumeno Cristian Mungiu, già autore di un paio di pellicole che hanno fatto il giro del modo; "4 mesi, 3 settimane, 2 giorni" palma d’oro a Cannes 2007 e "Oltre le colline". Torna "The whale" martedì 29, una delle pellicole che hanno segnato la stagione cinematografica 20222023. Se non altro per la toccante interpretazione dell’attore protagonista, Brendan Fraser, dato da anni per finito e per spacciato, tornato prepotentemente alla ribalta con questa performance da Oscar (che ha vinto lo scorso marzo).

Ancora cinema francese mercoledì 30 con "Un bel mattino", storia di una figlia e di un padre sprofondato da tempo nel dramma di una malattia neurovegetativa. Parte del merito della riuscita del film va indubbiamente a Lea Seydoux, brava e bella qualunque personaggio interpreti, persino la Bond girl in 007. Il 31 agosto è in programmazione il bel documentario "La marcia su Roma", che ricostruisce quel giorno che è rimasto nella storia, grazie ad uno straordinario materiale di repertorio; il 28 ottobre del 1922. Una marcia organizzata dal Partito Nazionale Fascista che aveva come obiettivo, favorire l’ascesa di Benito Mussolini. Il primo settembre torna per l’ennesima volta "Le 8 montagne".

Federico Berti