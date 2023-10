Aiuto cuoco in un ristorante

1 AIUTO CUOCO Un’azienda di Prato cerca un aiuto cuoco per mansioni di supporto allo chef nella preparazione, in particolare, di antipasti e i primi. Orario full time con disponibilità a lavorare nel fine settimana. Richiesta esperienza minima per un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma verranno valutati anche candidati con requisiti per l’apprendistato. (Rif.:PO-202070)