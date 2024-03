Aiuti dalla Vallata, furto nella sede. Rubate le uova di Pasqua dei bimbi

Un furto nella casa della solidarietà valbisentina. Non si capacitano i volontari di Aiuti dalla Vallata che sabato scorso hanno scoperto che la loro sede di Vernio era stata violata e derubata.

"E’ una cosa assurda – dichiara Nadia Mordini di Aiuti dalla Vallata – che non riusciamo a comprendere. Chi ha bisogno sa che in noi trova sempre aiuto: perché compiere un gesto del genere?".

È stato uUn furto "anomalo" quello avvenuto i giorni scorsi nella sede di Vernio dell’associazione che fra spese sospese e donazioni riesce a sostenere tante famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese.

Anomalo perché la refurtiva è composta da oggetti di poco valore e da buona parte della dispensa con cui i volontari riempiono le borse della spesa che consegnano ogni 15 giorni a famiglie e persone della fascia "grigia", ovvero coloro che non hanno bisogno di aiuti importanti – che sono seguiti dai servizi sociali e la Caritas – ma che hanno difficoltà e, stando all’associazione, sono in costante aumento.

"Ci siamo accorti che la porta non era chiusa sabato pomeriggio – spiega la Mordini, che racconta che dopo il furto l’associazione ha ricevuto tanta solidarietà e aiuti concreti, per i quali ringrazia – era stata forzata, ma non sappiamo quando sia avvenuta la razzìa, era da giovedì che non andavamo in sede. Abbiamo visto subito che mancava la macchina per il caffè, portata da una volontaria, quindi utilizzata da noi, lo zucchero e il caffè. Poi hanno preso tutta la bigiotteria, qualche oggetto di poco valore del piccolo negozio che abbiamo e moltissima roba della dispensa, come olio, latte, uova, tonno, omogeneizzati, formaggini. La cosa che fa più male però è che hanno preso le uova di Pasqua che avevamo acquistato per i bambini delle famiglie che seguiamo".

Dolore e incredulità, da parte dei volontari che, inizialmente sono trovati immensamente demoralizzati, ma già all’indomani della scoperta hanno ripreso vigore e lanciato un appello. "Vorremmo ringraziarvi per le belle parole – scrivono sulla loro pagina Facebook – per l’affetto, per la solidarietà che ci avete dimostrato in questo brutto momento per il furto subito dalla nostra associazione. Questo ci spinge a andare avanti con ancora più tenacia e determinazione. Se volete aiutarci a rifornire la dispensa avremmo bisogno di questi generi alimentari: olio di oliva, tonno, biscotti, formaggini, caffè, latte... il resto a vostro buon cuore. Raccogliamo sia a Vaiano che a Vernio".

Claudia Iozzelli