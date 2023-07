Aiuti da Prato all’Uganda "Così sosteniamo i bimbi"

"Tutto è cominciato quando Jafali Mukwaya, un ragazzo di 26 anni ugandese che ha deciso di dedicare la sua vita alla protezione e al sostentamento di un nutrito gruppo di bambini orfani o abbandonati del suo villaggio, mi ha contattato via social. Inizialmente il mio aiuto è consistito in donazioni di poche decine di euro al mese, poi ho voluto andare lì per toccare con mano la situazione. Quello che ho trovato è un mondo spietato e spinoso, più di quanto le immagini possano spiegarci, ma anche un mondo pregno di amore, di pura semplicità e di speranza nel futuro". Mattia Mazzeo, 28enne di Prato, racconta con queste parole la scelta di fondare un’associazione per sostenere in maniera concreta i bambini di Bugiri, il villaggio di Jafali. Si chiama Bilbo Family Foundation Italy ed è nata recentemente dopo il viaggio di Mattia in Uganda nei mesi scorsi.

"Questo progetto è partito grazie ad alcune persone intorno a me che hanno deciso di aiutarmi a realizzare il ponte che poi si è creato tra Italia e Bugiri – continua Mattia – Il progetto si è allargato così insieme ad altri sei co-fondatori abbiamo avviato le procedure per aprire la nuova Odv Bilbo Family Foundation Italy. Con i primi due eventi organizzati abbiamo iniziato a farci conoscere e abbiamo raccolto abbastanza fondi da acquisire dei terreni agricoli per l’auto sostentamento dei bambini, edificare tre case per migliorare le condizioni degli orfanotrofi, iscrivere la maggioranza dei bambini a scuola e cominciare a coprire le spese mediche necessarie. La nostra associazione si basa su un gruppo di donatori mensili che attualmente conta circa 30 persone e sull’apporto dei sei soci fondatori che pianificano i progetti sia sul territorio ugandese, in sinergia con Jafali, sia sul territorio italiano con iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi".

Ma come si spiega questa vocazione di Mattia verso il mondo del volontariato e degli aiuti umanitari? "Dopo essermi laureato, sono partito per una missione umanitaria in Nepal. Dal quel momento ho capito che esistono cose per cui lottare in questa vita, oltre il mero appagamento personale ed economico. Tornato in Italia, ho trovato lavoro come operatore sociale nell’ambito dell’accoglienza a richiedenti asilo. Il prossimo viaggio in Uganda? A dicembre".

Francesco Bocchini