Aiuti alle aziende alluvionate. Altri fondi dal Decreto energia. Stanziati 50 milioni di euro

Ancora una buona notizia per le aziende del distretto che hanno subito danneggiamenti per il maltempo del 2 novembre scorso. Stavolta i fondi per la ripartenza - fino ad un massimo di 50 milioni di euro - arrivano dal nuovo Decreto energia (il Decreto legge 181/23) entrato in vigore dal 10 dicembre. E’ di ieri la comunicazione da parte del ministro Adolfo Urso del dicastero delle Imprese e Made in Italy di avere esteso, come già successo per le imprese alluvionate dell’Emilia Romagna, i benefici della legge 181 alle aree alluvionate toscane. "Per loro vi sono risorse significative affinché possano ammodernare gli impianti e rifare gli impianti", ha detto il ministro intervenendo a Pitti Uomo a Firenze. Il provvedimento contiene, tra le altre disposizioni, misure per sostenere le imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi eccezionali che si sono verificati dal primo maggio scorso in Emilia Romagna e poi in Toscana, il 2 novembre. Per le imprese toscane i benefici si leggono nell’articolo 18 e servono "al fine di assicurare il mantenimento dell’occupazione e l’integrale recupero della capacità produttiva". Vi potranno accedere non soltanto le aziende energivore, ma tutte le quelle che hanno fatto investimenti da un milione di euro. Perché la misura sia operativa è necessario un accordo di programma fra il Ministero e la Regione Toscana. Soddisfazione è stata espressa da Chiara La Porta, deputato pratese di Fratelli d’Italia. "Il governo Meloni conferma di essere al fianco delle aziende colpite dall’alluvione. L’attenzione dell’esecutivo è massima, per dare garanzie, in modo concreto, alle imprese toscane, che potranno affrontare, senza essere lasciate sole, la ripartenza".

Sara Bessi