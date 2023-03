Aiolli e gli adolescenti di Radio magia

Per il ciclo di Incontri con l’autore organizzato dalla biblioteca Lazzerini in collaborazione con la Libreria Gori, troviamo in calendario il 17 marzo alle 18 l’appuntamento con lo scrittore fiorentino Valerio Aiolli (foto) con il suo ultimo libro Radio magia (Minimum Fax). Protagonisti del romanzo un gruppo di adolescenti - troppo giovani per aver fatto il Sessantotto, troppo introversi per partecipare al Settantasette - che passano le serate fra lunghe camminate e piccoli teppismi fino al giorno in cui si mettono in testa di far nascere una radio. Rievocando con ironia e leggerezza un periodo della nostra storia in cui tutto sembrava possibile, Valerio Aiolli offre un racconto che ci diverte, ci commuove e dà voce alla parte meno rappresentata di una generazione, quella che alla fine rimase afona e schiacciata dagli eventi. E che pure compì, con la goffaggine dei dilettanti, il suo maldestro apprendistato alla vita. Dialoga con l’autore lo scrittore Francesco Recami.

L’incontro si tiene nella sala conferenze della biblioteca Lazzerini (ingresso libero). Il prossimo appuntamento è il primo aprile alle Sabato 1 aprile alle 17 con la pratese Beatrice Coppini che presenta la sua raccolta di racconti Il sospiro del mondo. prat