Ai confini del jazz Quattro concerti da non perdere

"Sounds on Friday", ovvero "Ai confini del Jazz", rassegna che conta sul patrocinio del Comune di Prato e beneficia dello spazio, sede originaria, del Circolo "La libertà del 1945" taglia il traguardo della sua XVII edizione e per questa primavera propone quattro appuntamenti ogni venerdì. Primo concerto il 14 aprile con il quartetto "Cordocircuito", cui segue il 21 il quintetto "Stevland", il 28 tocca al "Trio Morgera" che prelude al gran finale col quartetto "Carlotta Vettori & CV53". Carlotta Vettori, flautista e da sempre direttrice artistica della fortunata rassegna ribadisce anche per questa edizione il senso della scelta artistica: "La rassegna è sottotitolata ‘Ai confini del Jazz"’perché i quattro concerti proposti sono progetti originali e differenti tra loro: ‘Cordocircuito’ si distingue per la composizione estemporanea; ‘Stevland’ con i singolari arrangiamenti proposti fa rivivere la black music del grande Wonder; ‘Trio Morgera’, ultimo lavoro discografico del trombettista è un tributo a Joe Henderson; ‘CV53’ condensa una mia proposta di composizioni originali che spaziano dal jazz alla musica d’avanguardia. La volontà è quella di proporre, ogni volta, quattro stimoli sonori completamente diversi per far appassionare il pubblico alla musica jazz".

Non è stato facile mantenere per tutti questi anni l’impegno: "Abbiamo iniziato diversi anni fa quasi per gioco – dice Franco Falci, presidente del Circolo- come una scommessa culturale in una zona periferica della città, con un risultato di grande soddisfazione testimoniato oggi dalla partecipazione di un pubblico che arriva non più solo dalla città". La longevità della manifestazione conta anche sul supporto di Kostelia, azienda leader nel settore della logistica con sede a Barberino di Mugello, da molti anni motore di progetti culturali di respiro nazionale, insieme al contributo di sponsor locali: Pasticceria Peruzzi, Vivaio Gheri, Immobiliare Vignali. Tutti i concerti hanno luogo al circolo "La libertà del 1945", via Pistoiese 659. Orario inizio concerti 21.30, costo biglietto 10 euro, prenotazione non obbligatoria al 3492321388.

