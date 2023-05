Aggressioni e raffica di furti in casa Milone: "Vigili urbani, sì al taser"

"Bisogna dare il taser alla polizia municipale". L’ex assessore alla sicurezza Aldo Milone (Prato libera e sicura) torna a chiedere un’accelerazione sul fronte del controllo del territorio dopo l’accoltellamento su via Valentini in pieno giorno ed i furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali nella zona nord della città.

"Purtroppo certi episodi sono diventati routinari anche in altri quartieri. Ho chiesto in maniera ripetitiva un maggiore impiego della polizia municipale sul territorio e soprattutto in orari notturni quando i furti negli esercizi commerciali sono più frequenti – sottolinea Milone (foto) – Bisogna insistere col governo per rinforzare gli organici delle forze di polizia perché, e lo ribadisco ancora una volta, Prato è diventata una città molto complicata soprattutto per quanto riguarda la presenza anche della criminalità organizzata, ormai consolidata. Siamo in testa alle classifiche del Sole 24 ore per il riciclaggio di denaro sporco e anche per lo spaccio di sostanze sintetiche come la ketamina, controllato dalla comunità cinese. E per non parlare della diffusissima illegalità economica nel distretto parallelo".

Milone entra poi nel merito della sua proposta: "Dopo gli episodi di Napoli, dove un vigile ha fatto fuoco contro un clochard che lo stava aggredendo con una spranga di ferro, e quello di Milano dove quattro vigili per bloccare un trans hanno dovuto usare lo spray al peperoncino e il manganello, sono ancora più convinto che la poilizia municipale debba avere in dotazione la pistola taser. Prima di tutto per tutelare maggiormente gli operatori quando subiscono attacchi fisici e anche per non incorrere in procedimenti penali e disciplinari a seguito di un uso eccessivo dell’arma".

La conclusione è un attacco alle politiche della giunta: "Abbiamo speso 100.000 euro per comprare i famosi robottini che dovevano servire alla sicurezza delle piste ciclabili e non sappiamo ancora dove sono collocati. Con quei soldi, forse anche meno, si potevano già dotare i vigili del taser".