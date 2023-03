Aggressioni ai sanitari La Cisl apre uno sportello per raccogliere le denunce

Uno sportello di assistenza, anche legale, per il personale sanitario vittima di aggressioni, purtroppo sempre più frequenti. Ad annunciarne la creazione è il reggente della Funzione Pubblica Cisl Firenze-Prato Mauro Giuliattini.

"Quello delle aggressioni è purtroppo un problema grave e sempre più diffuso. Anche la scorsa settimana una nostra iscritta, che lavora nell’ambito del 118, è stata aggredita durante il suo turno di lavoro", racconta Giuliattini. Si tratta soltanto "dell’ultimo episodio in ordine di tempo di una lunga lista di aggressioni che ci costringe, ancora una volta, a segnalare una situazione fuori controllo che si va sempre più grave". In area pratese il numero di aggressioni, sia verbali che fisiche degli operatori della sanità, al momento non è reso noto. Certo è che, per esempio, il pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano è dotato da qualche anno, di due pulsanti antiaggressione nell’area del triage (dal luglio 2019): un provvedimento che si rese necessario do po una serie di episodi di violenze gratuite nei confronti degli operatori.

"Per garantire una maggiore tutela dei lavoratori del comparto - aggiunge Giuliattini - la Cisl Funzione Pubblica Firenze-Prato ha deciso di istituire un proprio sportello di assistenza, anche legale, per i nostri iscritti e per chiunque voglia rivolgersi a questo servizio". La Cisl sta lavorando per istituiremo un numero su cui fare convogliare le segnalazioni.

"Sarà nostra cura preoccuparsi di tutti i lavoratori della sanità inseriti sia nel sistema pubblico, che in quello privato e non soltanto di coloro che hanno mansioni sanitarie, ma anche di coloro che svolgono attività amministrative e di front office", aggiunge Massimo Cataldo, referente di Prato ed Empoli per la Fp Cisl. Le comunicazioni, al riguardo, arriveranno molto presto, come fa sapere il responsabile Cisl Funzione Pubblica.

Intanto poco più di una settimana fa il Ministro dell’Interno ha annunciato la volontà di implementare e rafforzare i posti di polizia nei pronto soccorso.

Da settembre 2019, l’organico previsto per il posto di polizia al Santo Stefano è stato implementato con due operatori - uno con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria - impegnati in tutti i giorni feriali. Secondo un bilancio fornito dalla questura di Prato, nel 2022 sono stati effettuati 982 atti di polizia giudiziaria a fronte di 79.949 accessi al pronto soccorso, di cui 59.578 con dimissioni a domicilio, 4.242 con abbandono del pronto soccorso prima della visita, 629 abbandono del pronto soccorso in corso di accertamenti e 868 rifiuti di ricovero.

Sara Bessi