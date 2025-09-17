Aggressione ai lavoratori in sciopero, sotto sequestro le telecamere. Sabato manifestazione a Montemurlo

Montemurlo (Prato), 17 settembre 2025 – La vicenda dell’aggressione agli operai della stireria L'Alba di Montemurlo, avvenuta martedì durante lo sciopero con presidio davanti allo stabilimento di via delle Lame, è al centro di un fascicolo della Procura di Prato. Le immagini della violenza usata contro i lavoratori in sciopero hanno fatto il giro dei social e delle televisioni suscitando sdegno e una valanga di reazioni dal mondo politico e sindacale.

La Procura pratese, guidata da Luca Tescaroli, ha aperto un procedimento penale ipotizzando i delitti di violenza privata e di lesioni personali nei confronti degli autori delle aggressioni nei confronti di un operaio del Bangladesh, impegnato nella protesta sindacale insieme ad altri colleghi, alcuni pakistani. Ipotizzati anche intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Per ricostruire la dinamica la Procura ha disposto il sequestro delle telecamere che hanno ritratto l’area dell’aggressione e un decreto di perquisizione anche informatica, di ispezione e sequestro nei confronti dell’impresa. La vittima dell’aggressione è stata già sentita dai magistrati.

"L'aggressione – chiosa la Procura – si inserisce in una serie preoccupante di atti di violenza compiuti nel territorio del circondario pratese nei confronti dei lavoratori”.

Le indagini sono state delegate alla Digos della questura pratese con l’ausilio del dipartimento prevenzione e dei carabinieri della tenenza di Montemurlo.

Manifestazione a Montemurlo

Una chiamata alla «corresponsabilità ai fornitori e ai committenti» invitati per oggi a discutere col sindacato, una grande manifestazione pubblica che si svolgerà alle 15 di sabato 20 settembre a Montemurlo. Sono le iniziative che il sindacato Sudd Cobas ha organizzato e annunciato questa mattina, 24 ore dopo la denuncia dell'aggressione. Nel corso dell'incontro con la stampa del sindacato è emerso che a New York, la scorsa settimana, sarebbe saltata all'ultimo momento una presentazione/sfilata di alta moda legata alla protesta del picchetto di Sudd Cobas a Montemurlo. Oltre che di fronte all'Alba, infatti, la protesta va in scena anche davanti ad un capannone in via Lecce, riconducibile – secondo il sindacato – alla stessa stireria in cui martedì mattina gli operai in sciopero sono stati aggrediti: quel presidio avrebbe bloccato la consegna della merce negli Stati Uniti.

"Il tema è moralmente e socialmente da affrontare: qui dobbiamo decidere – spiega Luca Toscano del Sudd Cobas – se capi di abbigliamento che valgono migliaia di euro devono essere o meno prodotti da lavoratori che hanno ottenuto i loro diritti, ovvero il rispetto dei contratti nazionali che tra l'altro sono i più bassi d'Europa in termini salariali, oppure se devono essere prodotti da veri e propri schiavi”.

L’interrogazione parlamentare

"Ho presentato un'interrogazione parlamentare ai ministri D'Urso e Calderone per fare piena luce sulla brutale aggressione avvenuta a Montemurlo, dove lavoratori in presidio sono stati picchiati a calci, e sul sistema di scatole cinesi che sta emergendo nel distretto tessile”, dice Marco Furfaro, deputato e membro della segreteria nazionale del Partito Democratico. “È inaccettabile – continua – che chi chiede diritti finisca in ospedale e che un sistema di frodi e violenze continui a prosperare. Parliamo di 18 operai, in gran parte pakistani, afgani e bangladesi, che protestavano da giorni davanti alla fabbrica L'Alba Srl per condizioni di lavoro dignitose: straordinari non pagati, sabati obbligatori senza compenso, contratti applicati al ribasso. Il tutto in un quadro di aziende che si aprono e si chiudono a ciclo continuo. Ora servono chiarezza immediata, individuazione delle responsabilità e controlli seri. E sia chiaro: i grandi marchi della moda non possono chiamarsi fuori. Se i loro capi vengono prodotti sfruttando manodopera senza diritti e, addirittura, reprimendo chi protesta, la responsabilità riguarda anche loro. Prato non può essere la terra dei diritti negati. Il Made in Italy diventa qualcosa di cui vergognarci se si regge sulla precarietà e sulla violenza. Per questo serve un'alleanza forte tra istituzioni, categorie, sindacati, partiti: tanti sanno, in troppi non intervengono. È il momento del salto di qualità. Perché Prato è già oggi un'eccellenza del lavoro di qualità nel mondo e deve esserlo anche nel rispetto dei diritti dei lavoratori. Nessuno può più chiudere gli occhi o fare finta di non vedere”.

"Quello che è accaduto a Montemurlo è grave e inaccettabile – dice il presidente della Regione Eugenio Giani – Operai in sciopero, che esercitavano un loro diritto, sono stati aggrediti davanti ai cancelli dell'azienda: un episodio che non appartiene a una terra come la Toscana. Il diritto di sciopero è sancito dalla Costituzione e nessuno può pensare di zittire i lavoratori con la violenza". "Come presidente della Regione Toscana esprimo la mia vicinanza ai lavoratori colpiti e condanno con fermezza quanto accaduto. Chiedo che si faccia piena chiarezza, perché chi si rende responsabile di simili atti deve risponderne davanti alla legge. La Toscana è e resterà una terra di diritti, lavoro e dignità, e su questo non faremo mai passi indietro", aggiunge Giani.