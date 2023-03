Prato, aggressione in strada per rubare un Rolex: due giovanissimi a processo

Una Volante della polizia

Prato, 24 marzo 2023 – Fu aggredito e rapinato di un orologio Rolex e di un braccialetto, mentre stava rincasando dopo aver trascorso una serata d’estate insieme alla sua fidanzata.

L’episodio violento che ha visto vittima un giovane cinese, si consumò la scorsa estate, a giugno, in via Pesciolini, a San Paolo.

Il ragazzo fu scaraventato a terra da tre aggressori, che poi si dettero alla fuga a bordo di una macchina, che era stata precedentemente rubata.

Ma quella fuga fu interrotta pochi centinaia di metri dopo, perché nello scappare di gran carriera da via Pesciolini, l’automobile andò ad urtare con violenza contro una fila di macchine in sosta. Uno schianto che fu sentito anche dal giovane malmenato e stordito dalle botte, che non aveva fatto in tempo a vedere i rapinatori, presumibilmente con i volti travisati.

I tre malviventi scesero in fretta e furia dal veicolo e proseguirono la fuga a piedi, dileguandosi nel nulla.

Da qui sono scattate le indagini della Squadra mobile della questura pratese. I filmati delle telecamere di sicurezza passate al setaccio dalla polizia hanno permesso di individuare i rapinatori, insieme ad una serie di altri elementi che hanno inchiodato almeno due degli autori del violento episodio.

Infatti, due dei tre presunti rapinatori si trovano in carcere alla Dogaia da circa un mese, a seguito delle indagini condotte dagli inquirenti della polizia: si tratta di un 19enne e di un 20enne, italiani entrambi pregiudicati.

Il gip ha concesso la misura cautelare richiesta dalla procura per due dei tre malviventi: infatti le prove raccolte dagli investigatori sono state accolte dal giudice per le indagini preliminari soltanto per due della banda, per il terzo non sono risultate sufficienti per riconoscerlo come uno degli autori della rapina.

Gli avvocati difensori (Fantappiè e Toraldo) dei due giovani rapinatori hanno provato ad evitare il carcere ai loro assistiti, presentando ricorso al tribunale del Riesame e chiedendo di convertire la reclusione in carcere con gli arresti domiciliari.

Il Riesame, però, ha rigettato la domanda e la coppia di rapinatori resterà in carcere alla Dogaia in attesa del processo, che si celebrerà nelle prossime settimane.Infatti, il sostituto procuratore Canovai nei giorni scorsi ha firmato il giudizio immediato per entrambi gli imputati.

Sa.Be.