Aggressione in via Valentini Arrestato dopo le coltellate

Sarebbero stati futili motivi, legati a una difficile convivenza e a piccoli furti, ad aver innescato la lite sfociata poi in un plateale accoltellamento in via Valentini, in pieno giorno alle 11 del mattino del 22 maggio scorso. Protagonisti due marocchini: ad essere preso a coltellate al petto un 49enne aggredito brutalmente davanti agli occhi di tanti passanti da un connazionale di 43 anni, che sul momento era riuscito a far perdere le tracce. Ma i carabinieri della compagnia di Prato, ai comandi del tenente colonnello Sergio Turini, non hanno mai mollato la presa e alla fine, grazie ad indagini serrate, coordinati dalla procura, sono riusciti a risalire all’autore dell’aggressone. A finire in carcere con l’accusa di tentato omicidio è un marocchino di 43 anni, regolare, residente in città e pregiudicato. I militari dell’Arma sono risaliti alla sua identità grazie ad una complessa indagine: il 49enne ferito gravemente non aveva saputo fornire agli investigatori alcuna descrizione. L’uomo, arrivato in condizioni critiche all’ospedale, è stato sottoposto ad alcune delicate operazioni chirurgiche al Santo Stefano. Dopo un periodo di prognosi riservata, adesso a quasi un mese dal ferimento, il 49enne, che è senza fissa dimora, è in ripresa fisica.

Come detto, le indagini intraprese dai carabinieri, coordinati dalla dottoressa Iacopini della Procura, sono apparse non semplici a causa dell’ambiente assai degradato in cui è maturata l’aggressione e dell’omertà delle persone chiamate in causa in questa vicenda. Il ferimento è maturato in un ambiente di degrado sociale: l’episodio è avvenuto in via Valentini all’altezza di via Pisano. Non lontano, in via Torelli, i residenti hanno segnalato più volte un via vai di sbandati e senzatetto che stazionavano in un edificio abbandonato e sotto i portici. Quest’ultimo nei prossimi giorni sarà abbattuto. Dopo circa un mese di indagini i carabinieri hanno raccolto una serie di prove che hanno permesso al giudice per le indagini preliminari di emettere un’ordinanda di custodia cautelare in carcere nei confronti del 43enne. A raccontare la dinamica dell’aggressione armata alcuni testimoni che hanno visto i due discutere animatamente quando uno ha tirato fuori il coltello ferendo l’avversario e lasciandolo a terra. Per la ricostruzione dell’episodio sono state importanti anche le telecamere di videosorveglianza ed altre indagini di tipo tecnico. L’uomo, che svolge piccoli lavoretti saltuari, è stato arrestato alle prime ore di venerdì: i militari dell’Arma lo hanno fermato mentre stava uscendo di casa per recarsi a lavoro. Per si sono aperte le porte della Dogaia, dovrà rispondere del tentato omicidio.

