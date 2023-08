Aggressione davanti al bar "Che cos’hai da guardare?" E lo massacra di pugni al volto

Massacrato per uno sguardo. Presunto, tra l’altro. Aggredito da un giovane con pugni violentissimi al volto un uomo di 75 anni, Luigi Pulcini, originario di Montemurlo ma da anni residente a Roma, nel centro di Altopascio. Il 75enne, ex commerciante in pensione, è ora in fin di vita all’ospedale di Cisanello per un trauma cranico che ha scatenato una vasta emorragia cerebrale. A ridurlo così è stato un micidiale e violentissimo pugno alla testa che l’ha fatto stramazzare a terra, dove è rimasto esanime in un lago di sangue. I carabinieri sono sulle tracce dell’aggressore, che è subito fuggito. Il motivo scatenante la furia dell’aggressore sarebbe legato al fatto che l’anziano avrebbe guardato la ragazza. Ogni mattina Pulcini va al Buon Caffè e anche ieri è stato così. Due chiacchiere con gli altri avventori e con i titolari dell’attività, un uomo solare, allegro. Si è seduto ad un tavolo all’ombra all’esterno, per godersi la temperatura rinfrescata delle ultime ore. Nel frattempo un ragazzo in compagnia della fidanzata, è salito su una Fiat 500 celeste. Percorsi pochi metri ha fatto marcia indietro, uscendo dall’utilitaria furioso, additando il povero: "Che cosa hai da guardare?". Pochi secondi e stando al racconto dei numerosi testimoni il giovane ha cominciato a sferrare pugni al malcapitato, colpendo con un pugno a tutto braccio la tempia del Pulcini. Poi, il giovane è saltato dentro l’auto ed è fuggito.

L’anziano è caduto violentemente al suolo. Una scena drammatica: l’ex commerciante ha perso copiosamente sangue dalla faccia e dalla bocca. Sono stati momenti convulsi di disperazione. E’ stato lanciato l’allarme dai presenti e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Misericordia di Montecarlo di Lucca. I sanitari hanno cercato di stabilizzare il paziente ma, vista la gravità della situazione del ferito, è stato necessario attivare l’elisoccorso. Pegaso, arrivato tempestivamente, non è potuto atterrare allo stadio perché chiuso. Si sono susseguiti momenti concitati, ma alla fine è stato individuato uno spazio nei campi a breve distanza dall’asilo di via Valico sempre ad Altopascio. Una volta che il ferito è stato caricato a bordo, l’elisoccorso si è diretto verso Cisanello, dove Pulcini è arrivato in codice rosso, in condizioni gravissime, tanto è vero che è stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica.

Il trauma cranico e facciale riportato è importante tanto, sembra, da aver scatenato una vasta emorragia cerebrale.

In borghese, in bicicletta, pochi secondi dopo l’aggressione, sul posto è arrivato il Comandante della polizia municipale, Italo Pellegrini, il quale, insieme ad altre persone è riuscito ad annotare il numero di targa della macchiona del fuggiasco. Tra l’altro, in tutta la zona circostante l’accaduto, si trovano dislocate diverse telecamere della videosorveglianza comunale.

Massimo Stefanini