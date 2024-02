Aggressione con il coltello. Caccia all’uomo

Le forze dell’ordine, nel momento in cui scriviamo, stanno ancora cercando l’uomo protagonista del video diventato in poco tempo virale e che ha raccontato una domenica da Far West nel cuore di Prato. L’uomo, che brandiva un lungo coltello, camminava in pieno centro, di domenica pomeriggio, poco prima della 15, diretto in piazza Duomo, dove ha ferito, – per fortuna in modo lieve – altri due stranieri. Si tratta di un nordafricano di 30 anni, identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. L’assalto con la lama è avvenuto all’imbocco della piazza, ma secondo ricostruzioni, la lite andava avanti da diversi minuti ed era partita da altre vie del centro. Al momento, è ancora caccia all’uomo.