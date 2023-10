Aggressione al Serraglio. Denunciata anche la vittima

E’ finita (per ora) con due denunce il parapiglia andato in scena nel tardo pomeriggio di martedì in un negozio cinese al Serraglio. Una denuncia per il proprietario dell’esercizio commerciale, un orientale di 23 anni, e una seconda per l’albanese, quarantenne, che pare avesse intenzioni di rapinare o trafugare merce dal negozio di abbigliamento. Un episodio che ha mandato in tilt anche il traffico serale con l’arrivo di una Volante della polizia, una macchina della Guardia di finanza, ambulanza ed automedica per soccorrere il cinese e l’albanese, usciti con escoriazioni e un dito sanguinante dalla violenta colluttazione proseguita fino sul marciapiede antistante il negozio. I due sono stati portati al pronto soccorso per lesioni e botte. Secondo il racconto del cinese, l’albanese, entrato nel negozio, lo avrebbe aggredito neutralizzandolo con dello spray urticante. "Io non ho più visto nulla. Mi sono avventato contro di lui perché voleva prendere i soldi. Mi sono difeso", ha detto a "La Nazione" nell’immediatezza del fatto. Eppure alla fine una denuncia se l’è presa pure lui: l’uomo è stato denunciato dalla polizia, che sta indagando per capire la dinamica dell’aggressione se a scopo di rapina o per altri motivi, per detenzione illegale di bomboletta di spray urticante.

Nel negozio sono state rinvenute due bombolette, di cui una,pare, in possesso dell’orientale. L’albanese, indicato come l’aggressore, è stato denunciato, invece, per ricettazione perché gli sono stati trovati addosso certificati, documentazioni e carte bancomat risultati rubati, oltre a bigiotteria di vario tipo, la cui provenienza è ancora da accertare.