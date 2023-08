Prato, getta acido in faccia a un ragazzo: paura in strada

Prato, 23 agosto 2023 – Ha iniziato a gettare in strada oggetti senza motivo e quando un ragazzo le ha intimato di smetterla, lei gli ha gettato dell'acido in faccia.

Questo il motivo per il quale ieri pomeriggio, un 27enne di nazionalità cinese è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Il fatto è avvenuto in via Oberdan, dove si trova l'abitazione della donna, un'anziana di 79 anni, che ha aggredito il giovane.

Stando alla ricostruzione dei carabinieri, chiamati da alcuni passanti che sono poi intervenuti a soccorrere il 27enne, la donna avrebbe iniziato a liberarsi di alcuni oggetti che aveva in casa, gettandoli direttamente in strada e senza apparente motivo.

Dopo un po' di tempo, il ragazzo avrebbe intimato di smetterla, generando un futile diverbio che però ha rischiato di avere risvolti tragici, dal momento che l'anziana ha prima iniziato a urlare, e poi ha preso una bottiglia di acido per gettare il liquido corrosivo in faccia al giovane.

Soccorso dai passanti, il giovane è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Santo Stefano per ustioni al volto, che gli sono costati nove giorni di prognosi, mentre i carabinieri giunti sul posto hanno preso la 79enne in custodia e, dopo una lunga valutazione, è stato disposto di condurre l'anziana nel reparto di psichiatria del Santo Stefano per ricevere le dovute cure, considerato lo stato di disagio mentale di cui soffriva e che l'aveva portata prima a buttare in strada i proprio oggetti casalinghi e poi ad aggredire in maniera immotivata il 27enne, il quale al momento non ha sporto denuncia per le lesioni riportate.