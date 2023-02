Aggressione a colpi di machete: alla sbarra

Una violenta aggressione a colpi di machete. Svariate richieste di denaro a scopo di estorsione: prima 10.000 euro, poi 20.000. Un fatto di sangue piuttosto efferato avvenuto nel novembre del 2021 nel parcheggio di via Ancona in mezzo a diversi passanti che poi hanno chiamato le forze dell’ordine quando l’aggressore è rimasto a terra in una pozza di sangue. Per quell’episodio, un cinese di 29 anni, difeso dall’avvocato Tiziano Veltri, è finito ieri sul banco degli imputati con la pesante accusa di tentato omicidio oltre che di tentata estorsione e porto di arma. La vittima, un connazionale di 51 anni, si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Patrizio Fioravanti.

L’udienza preliminare è stata rinviata all’11 aprile per la discussione in quanto l’imputato ha chiesto di essere giudicato in rito abbreviato.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini della polizia, il cinese aveva più volte avanzato richieste di denaro, insieme a un connazionale che non è stato ancora identificato, alla vittima. Cifre importanti accompagnate da minacce di morte, più o meno esplicite, fatte sia per telefono che di persona. La sera del 21 novembre 2021 i due cinesi si erano dati appuntamento in un parcheggio nei pressi di via Ancona. Fra i due era scoppiato un violento litigio dopo il rifiuto della vittima di consegnare il denaro richiesto dall’estorsore. A un certo punto, però, quest’ultimo ha tirato fuori un machete di 43 centimetri e ha tentato di colpire il connazionale. Le grida dei due hanno richiamato l’attenzione dei passanti che hanno assistito attoniti alla scena. Sul posto è arrivata la fidanzata della vittima che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’assalto non è finito come si augurava l’aggressore e a rimetterci di più è stato proprio lui: il cinese che brandiva il machete ha infatti tentato di colpire il suo avversario all’addome. Ma quest’ultimo è riuscito a schivare il colpo restando ferito a una mano. Una mossa fortunata che gli ha permesso di salvarsi. Meno bene, invece, è andata all’aggressore, che, durante le concitate fasi dell’aggressione, si è ferito da solo a un ginocchio cadendo a terra in una pozza di sangue. I soccorritori si sono trovati di fronte una scena agghiacciante: i due erano ancora avvinghianti a terra.

L’aggressore è finito al pronto soccorso dove è stato medicato e dove gli è stata data una prognosi di 8 giorni. In seguito è stato arrestato dalla polizia. Oggi ha ancora la misura dell’obbligo di dimora in città.

Le indagini hanno accertato che l’aggressione è scaturita in seguito a una pressante richiesta di soldi a scopo di estorsione. La vittima, anch’esso noto alle forze dell’ordine per svariati precedenti, si è sempre opposto fino alle resa dei conti nel parcheggio.

L.N.