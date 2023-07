Aggredito sindacalista a Prato: scatta la denuncia

E’ stata ancora una giornata di sciopero quella di ieri per i lavoratori dell’Acca srl di Seano, nei due turni (notturno e diurno), come segno di protesta nei confronti di un episodio di aggressione verso uno dei delegati sindacali aderenti al Si Cobas. Ricordiamo che l’uomo, Ijaz, un pachistano trentenne, è stato assalito da due uomini con il volto coperto da caschi integrali e picchiato con spranghe mentre stava rientrando a casa, in zona Pratilia, dopo aver staccato dal turno di notte (termina alle tre e mezzo). L’uomo, soccorso e portato al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano, ha riportato la frattura di uno zigomo e gli sono stati messi sette punti di sutura ad un labbro e alla fronte. Ha ancora difficoltà a parlare e a camminare. La prognosi è di 15 giorni.

Del caso si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Prato e del nucleo ispettorato del lavoro, ma al momento non è arrivata segnalazione sulla scrivania del magistrato di turno. Sarebbe da scartare l’ipotesi che si tratti di una aggressione a scopo di rapina, in quanto al pachistano non sono stati presi né documenti né tantomeno soldi. Intanto nel pomeriggio di ieri il delegato sindacale, assieme ad altri esponenti del Si Cobas, si è presentato ai carabinieri per sporgere ufficialmente denuncia contro ignoti per la violenza patita qualche giorno fa.

Sa.Be.