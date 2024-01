Aggredito e minacciato col coltello. Arrestati nella notte tre rapinatori

Lo hanno avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta, poi, quando erano abbastanza vicini, lo hanno buttato a terra, picchiato e minaccio con un coltello. Il violento episodio è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato in via del Campaccio. A farne le spese è stato un italiano di 27 anni che si è trovato faccia a faccia con i tre rapinatori. La fortuna ha voluto che una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri stesse passando in quel momento. I militari hanno notato cosa stava accadendo e sono intervenuti immediatamente, dopo aver chiesto aiuto ai colleghi di Poggio a Caiano e di Montemurlo, riuscendo a bloccare i balordi, tutti tunisini di età compresa fra i 18 e i 29 anni. Sul posto, oltre ai carabinieri, è arrivata anche un’auto della Guardia di finanza.

Secondo quanto emerso, l’italiano stava camminando in via del Campaccio quando è stato avvicinato dai malviventi con una scusa. "Hai una sigaretta?", gli hanno chiesto. Con questo escamotage si sono avvicinati ma anziché prendere la sigaretta, lo hanno aggredito picchiandolo e buttandolo a terra. Uno dei tre ha anche estratto un coltello e glielo ha puntato in faccia facendosi consegnare il portafoglio e il cellulare. In quel momento stava passando la pattuglia dei carabinieri che è subito intervenuta. I militari sono riusciti a fermare i tre, non con poche difficoltà, grazie anche all’aiuto dei colleghi e della guardia di finanza che nel frattempo avevano ricevuto la richiesta di intervento.

Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza e portato al pronto soccorso dove è stato medicato. A parte il forte spavento, le sue condizioni di salute sono buone.

I tunisini sono stati perquisiti. Oltre al coltello usato durante la rapina al ventisettenne, i militari hanno trovato un secondo coltello che uno dei tre teneva nascosto nella manica del giubbotto. I tre sono stati arrestati per rapina aggravata. I carabinieri stanno facendo ulteriori accertamenti e indagini per capire se i malviventi abbiano commesso altre rapine simili.

Laura Natoli