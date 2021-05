Prato, 12 maggio 2021 - "Ho visto la morte in faccia. Mi sono salvato per miracolo, ma ho rischiato di rimanere sfregiato o peggio. Certi cani non dovrebbero esser lasciati liberi, specie in un luogo che contempla la vendita al pubblico". E’ ancora sotto choc Alessandro Romagnoli, protagonista di una vera disavventura. E’ stato aggredito da un maremmano mentre stava cercando di acquistare delle verdure in una fattoria appena fuori Prato, non lontano dalla pista...

Prato, 12 maggio 2021 - "Ho visto la morte in faccia. Mi sono salvato per miracolo, ma ho rischiato di rimanere sfregiato o peggio. Certi cani non dovrebbero esser lasciati liberi, specie in un luogo che contempla la vendita al pubblico". E’ ancora sotto choc Alessandro Romagnoli, protagonista di una vera disavventura. E’ stato aggredito da un maremmano mentre stava cercando di acquistare delle verdure in una fattoria appena fuori Prato, non lontano dalla pista ciclabile.

"Ero già stato altre volte a comprare in quella fattoria che vende verdura fresca, uova, ma anche schiacciata e pane. Le indicazioni si vedono passeggiando in ciclabile – racconta Romagnoli –. Non era mai successo niente. Il cane era chiuso in un recinto. Domenica scorsa, invece, pur avendo avvisato la proprietaria che sarei passato a ritirare i prodotti freschi, quando sono arrivato il cane era libero. E da lì è iniziato un incubo".

L’episodio mette i brividi. Ancor di più se si considera che non è accaduto in Calvana, dove recentemente si è vista un’escalation di aggressioni da parte di cani, ma alle porte della città, in via di Canneto. "Non ho quasi fatto in tempo ad accorgermi che il cane mi stava puntando. Mi sono voltato e l’ho visto correre verso di me, e minaccioso. Ho avuto, d’istinto, l’idea di buttarmi a terra e chiudermi a testuggine, riparandomi la testa con le braccia – ricorda Romagnoli ancora impaurito –. In un attimo il cane era sopra di me e ha iniziato a mordermi la testa e le braccia. Vedevo sangue dappertutto. Ho pensato di non farcela. In pochi minuti poi i proprietari lo hanno calmato, ma sono bastati per lasciarmi ferite in testa e sulle braccia. Se mi avesse morso in faccia sarei rimasto sfigurato. Se fosse riuscito a prendere una tempia o il collo forse non sarei qua". Scampato il pericolo, Romagnoli ha qualche accusa da lanciare ai proprietari: "Se fosse accaduto a una famiglia con bambini saremmo a parlare di una tragedia. E poi non hanno chiamato l’ambulanza per non fare brutta figura con la clientela. Mi hanno nascosto e medicato alla meglio – insiste il giovane –. Più tardi, con mio fratello, sono andato in ospedale e mi hanno messo 3 punti in testa. Dieci giorni di prognosi. E dovrò fare una serie di esami per scongiurare infezioni o malattie. E’ stato terribile. Ho già chiamato il mio avvocato e sporgerò denuncia ai carabinieri".

Leonardo Montaleni