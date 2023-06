Aggredito a calci e pugni da 4 uomini mascherati mentre rincasa

Prato, 10 giugno 2023 – La rapina l’avevano studiata nei minimi dettagli ma è fallita grazie al coraggio della vittima, un imprenditore cinese, che ha reagito opponendo resistenza e mettendosi a gridare con quanto fiato aveva in gola.

Nella notte fra venerdì e sabato persino i residenti di via Amendola a Seano sono stati svegliati dalle urla disperate dell’uomo e si sono affacciati alle finestre mettendo in fuga i balordi. Era circa mezzanotte e mezzo quando il giovane imprenditore è rientrato a casa in automobile, aprendo il cancello automatico della sua villetta a Seano.

In quel momento i quattro malviventi, vestiti di scuro e col volto travisato, sono entrati in azione bloccando la fotocellula del cancello che è rimasto spalancato. I malviventi hanno raggiunto l’uomo e l’hanno aggredito a calci e pugni. Il cinese, spaventato, ha iniziato a gridare attirando l’attenzione dei familiari, che erano in casa, e dei vicini. I quattro rapinatori probabilmente si sono sentiti messi alle strette e sono fuggiti. Nel frattempo i vicini hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati in via Amendola poco dopo.

E’ stato chiesto anche l’intervento di un’ambulanza ma la vittima ha rifiutato il ricovero in ospedale. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza di cui la villetta è dotata per tentare di risalire all’identità dei rapinatori. Un episodio inquietante anche perché erano ben quattro i ladri che si sono intrufolati nel giardino dell’uomo attendendo il momento opportuno per bloccare il cancello automatico in modo da poter seguire la vittima fino a dentro casa e avere, allo stesso tempo, la via di fuga garantita.

Non c’è dubbio che il colpo fosse stato pianificato, con tutta probabilità il cinese è stato seguito per giorni in modo da conoscerne abitudini e spostamenti. E non è il primo colpo del genere ai danni di cittadini cinesi nei comuni medicei.

Il sospetto degli investigatori è che ci sia una banda che spia le abitudini degli imprenditori cinesi della zona e poi entra in azione quando stanno per rincasare. Come avvenuto l’altra sera. Stesso identico episodio del primo marzo scorso quando una coppia, sempre di cinesi, è stata rapinata in via del Granaio a Poggio a Caiano. Anche in quel caso la banda di malviventi ha raggiunto le vittime alle spalle sulla porta di casa e le ha picchiate per poi scappare con un Rolex da 20.000 euro. I balordi avrebbero anche tentato di entrare nell’abitazione ma le grida disperate della donna hanno messo in fuga i rapinatori.

Andando indietro nel tempo, troviamo altri episodi simili: un cuoco e una imprenditrice neutralizzati con lo spray urticante e rapinati dell’incasso dei propri locali. Il 12 ottobre 2022 tre uomini tentarono una rapina in una ditta tessile ma trovarono gli operai al lavoro e ne scaturì una violenta colluttazione. Fra le rapine più brutte, ci fu quella dell’agosto 2016 quando un’imprenditrice di 41 anni, in via Lame sempre a Seano, fu legata e minacciata con una pistola, davanti ai figli piccoli.

