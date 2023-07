Aggrediti e picchiati La spedizione punitiva in mezzo ai passanti per motivi di droga

Una violenta aggressione, forse una spedizione punitiva, i cui contorni sono tutti da chiarire. Fatto sta che l’ennesimo episodio di sangue è avvenuto ai margini del centro storico, vicino alla Passerella, poco prima di mezzanotte, proprio nella serata in cui ci sono i negozi aperti per lo shopping serale (il giovedì) e quando le strade si riempiono di persone. L’aggressione a colpi di pugni, calci e cazzotti è avvenuta sotto gli occhi di diversi passanti che a quell’ora stavano lasciando il centro per andare a riprendere la propria auto.

Secondo quanto accertato fino a ora, un gruppetto composto da marocchini e pachistani avrebbe avvicinato un altro gruppo, di bengalesi, e senza un apparente motivo, avrebbe cominciato a picchiare i rivali. Il tutto di fronte ai passanti che hanno subito dato l’allarme alla centrale del 112. In zona sono arrivate le pattuglie dei carabinieri e successivamente anche quelle della polizia. Durante il pestaggio, quattro persone sono rimaste ferite: sono tutti bengalesi che sono stati aggrediti dal gruppo di nordafricani e pachistani. E’ quanto emerge dalle prime indagini condotte dai carabinieri intervenuti sul posto, dove tre diverse ambulanze si sono dovute occupare di altrettante persone che avevano ferite lievi al volto e al corpo. I tre sono finiti in ospedale e hanno riportato una prognosi di sette giorni ciascuno. Nell’aggressione non sembra siano state usate armi di nessun tipo, neppure bastoni.

"Un uomo nordafricano con un cane di grossa taglia che sta sempre in questa zona ha cominciato a insultare queste persone, poi sono arrivati dei rinforzi e sono cominciate le botte", ha raccontato un testimone che ha assistito a tutta la scena.

La dinamica è sembrata subito quella di una spedizione punitiva, ma non è stato chiarito se ci fossero stati scontri precedenti fra i due gruppi.

Il sospetto degli investigatori è che la violenta rissa sia scattata per motivi legati al controllo delle piazze dello spaccio. Sospetto che però deve ancora trovare conferme. Carabinieri e polizia hanno fermato quattro persone (fra cui i tre feriti) che sono stati subito interrogati anche se, al momento, non avrebbero fornito elementi utili alle indagini.

Tuttavia l’allarme destato dall’aggressione è stato elevato, soprattutto dopo la recrudescenza di episodi violenti avvenuti nei pressi del centro storico nelle ultime settimane. L’episodio di giovedì è avvenuto proprio di fronte alla stazione di Porta al Serraglio, nelle vicinanze del playground. Subito dopo il fatto, giovedì sera, tre pattuglie della polizia hanno istituito un posto di blocco per cercare di fermare le persone che hanno partecipato alla presunta spedizione punitiva. Una è stata fermata e portata alla caserma dei carabinieri. Le indagini chiariranno che cosa è successo nella prima serata dello shopping sotto le stelle.

L.N.