Aggredita e buttata a terra: giovane donna rapinata del monopattino

Aggredita e buttata a terra da tre uomini che l’hanno rapinata. Paura ieri pomeriggio nei pressi di via Turchia dove una giovane donna cinese è stata derubata del monopattino, del borsello con soldi e documenti, e di due telefoni cellulari. Sul posto è intervenuta la polizia che, ascoltati i testimoni e avuta la descrizione dei tre balordi, ha fermato poco dopo due sospetti che, ieri sera, erano ancora in Questura.

Secondo quanto riferito, la donna cinese stava viaggiando a bordo del suo monopattino elettrico quando è stata accerchiata dai tre uomini, probabilmente di origine magrebina.

I tre l’hanno aggredita e buttata a terra. A quel punto hanno arraffato il monopattino, la borsa e i telefoni e poi si sono dileguati velocemente. La scena è stata vista da alcuni passanti che hanno subito soccorso la giovane cinese e hanno chiamato la polizia. La donna era a terra e piangeva per lo spavento chiedendo aiuto. E’ stato chiesto l’intervento anche di una ambulanza che ha trasportato la vittima in ospedale. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi, a parte qualche graffio ed escoriazione e il forte choc subito. Gli agenti si sono messi subito sulle tracce dei tre banditi. E poco dopo sono riusciti a rintracciare almeno due dei tre malviventi. Sono stati portati in Questura e interrogati.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 17 in una zona piuttosto frequentata e di passaggio della città: i testimoni hanno visto con chiarezza la violenza usata nei confronti della giovane. I tre non avuto nessuno scrupolo ad aggredire e ad accanirsi contro la cinese che era a bordo del suo monopattino. L’hanno picchiata e strattonata finché non l’hanno fatta cadere proprio per poterle prendere il monopattino.