Aggredisce un poliziotto a Prato: arrestato

Alla fine è stato arrestato. Nel tardo pomeriggio di lunedì

gli agenti del posto di polizia

di Prato centro, insieme al personale della squadra volante, hanno arrestato un cittadino pakistano di 20 anni per i reati

di resistenza e lesione a pubblico ufficiale. Il giovane,

che già nei giorni precendenti aveva dato in escandenze in centro storico, con tanto di intervento dell’ambulanza in piazza del Comune, e denuncia per danneggiamento e minacce, si è presentato all’esterno del posto di polizia, sbraitando e inveendo senza alcun motivo apparente contro gli agenti presenti. Tenendo tra le mani

un oggetto metallico, l’uomo

si è poi scagliato contro uno dei poliziotti cercando insistentemente il contatto fisico con calci e pugni al punto

da rendere necessario bloccarlo

ed ammanettarlo. Nelle concitate fasi dell’arresto

l’uomo ha poi afferrato il braccio di uno degli agenti di polizia provocandogli una lesione guaribile in sette giorni.

E’ stato necessario anche

far intervenire sul posto

il personale del 118 per assicurare le cure dopo la colluttazione.