Aggredisce e rapina il titolare di un negozio: rintracciato e denunciato

Prato, 20 ottobre 2023 – Prima aggredisce il titolare di un negozio di telefonia, poi lo rapina. E' quanto accaduto ieri pomeriggio, 19 ottobre intorno alle 14, a Prato, dove un equipaggio della Squadra volante, è stato inviato dalla Centrale operativa in via Roma, zona centro città, a seguito della segnalazione della vittima: il titolare pakistano del negozio, aggredito da un connazionale. Giunti sul posto - assieme a personale sanitario del 118 che ha prestato le cure del caso alla vittima - gli agenti hanno ricostruito la vicenda: poco prima, un uomo di nazionalità pakistana, in seguito ad un diverbio con il titolare legato al mancato pagamento di una tessera telefonica, ha aggredito quest'ultimo e sottratto dalla cassa circa 800 euro in contanti, dandosi poi alla fuga. A seguito di ricerche dedicate anche grazie alla visione delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza interna, l'autore della rapina è stato rintracciato nel centro cittadino e identificato: si tratta di un trentatreenne di nazionalità pakistana già noto alle autorità. L'uomo - che nel frattempo si era già sbarazzato del denaro rubato - è stato denunciato a piede libero per il reato di rapina, mentre il titolare del negozio ha poi formalizzato la denuncia.