Aggredisce controllore. Pregiudicato nei guai

Ancora caos e momenti di tensione in piazza Stazione. Protagonista, suo malgrado, della disavventura è stato un controllore di un autobus che si è trovato faccia a faccia con il suo aggressore solo per avergli chiesto di poter vedere il biglietto. E’ accaduto l’altro giorno quando la polizia ha denunciato in flagranza di reato un uomo responsabile dei reati di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Secondo quanto riferito, lunedì intorno alle 14, un equipaggio della squadra volante, nell’ambito dell’attività di ordinario controllo del territorio, è stata inviata dalla centrale operativa in piazza Mercatale. Un dipendente di Autolinee Toscane, con la qualifica di verificatore, aveva chiesto aiuto in quanto – ha specificato – "era stato minacciato e successivamente aggredito da un uomo che, per eludere il controllo dei verificatori in piazza della Stazione, lo ha colpito facendolo cadere a terra, per poi darsi alla fuga".

La vittima lo ha poi inseguito fino a piazza Mercatale, senza perderlo di vista, e allo stesso tempo ha chiamato il numero delle emergenze 112, permettendo il pronto intervento degli operatori della Volante che si trovavano in zona. Gli agenti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare il balordo nonostante i suoi tentativi di sottrarsi al controllo della polizia.

Il responsabile è stato identificato per un nigeriano di 44 anni, con precedenti di penali per resistenza, lesioni e reati inerenti agli stupefacenti, che al momento in cui è stato fermato ha negato quanto dichiarato dalla vittima.

Gli operatori hanno così deciso di acquisire le informazioni e le testimonianze di quanto era accaduto poco prima in piazza della Stazione. I testimoni hanno confermato la versione fornita dal controllore. A quel punto gli agenti di polizia, dopo aver richiesto l’intervento di personale sanitario, hanno denunciato

l’aggressore per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.