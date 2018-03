Prato, 29 marzo 2018 - Ha seminato il panico in un forno di via Mozza sul Gorone nel cuore della notte, ma alla fine è stato arrestato.

Protagonista della vinceda è un rumeno di 24 anni che intorno alle 2,30 della scorsa notte è entrati nel panificio con una bottiglia in mano, importunando i presenti e sferrando dei pugni. Il titolare e due dipendenti hanno cercato di calmarlo ma uno di loro, per tutta risposta, ha preso un pugno al volto che gli ha causato un trauma contusivo all'occhio destro giudicato guaribile in 5 giorni.

Sul posto è arrivata la polizia, che ha arrestato il giovane esagitato non senza fatica: anche i poliziotti, infatti, sono stati fatti oggetto di minacce. Nonostante il giovane cercasse in tutti i modi di divincolarsi, alla fine è stato portato in questura. Si tratta di un soggetto pregiudicato con numerosi precedenti di polizia. E' stato arrestato per oltraggio, violenza, minaccia, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.