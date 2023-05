Aggredisce agenti per una multa

L’altro giorno la polizia municipale, impegnata in un posto di controllo in via Paronese, ha fermato un veicolo il cui conducente stava usando il cellulare. Le agenti, dopo aver effettuato il controllo, lo hanno informato che sarebbe stato sanzionato. Al momento della contestazione e della firma del verbale, però, ha dato in escandescenze aggredendo una delle agenti strattonandola e strappandole di mano il verbale e i documenti.

Riportata la situazione alla calma, l’agente si è recata al pronto soccorso dove ha avuto una prognosi di 5 giorni per una tumefazione della falange.